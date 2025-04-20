Віснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 128 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
642,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
707,51
Економія при броні: -77,58 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
720,56
Економія при броні: -90,63 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
744,20
Економія при броні: -114,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
733,37
Економія при броні: -166,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
781,79
Економія при броні: -129,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
642,00
Економія при броні: -57,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
716,60 грн