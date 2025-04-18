Віснеурокс ЛФ (Visneurox LF)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
733,44
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
703,31
Економія при броні: -73,62 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
744,59
Економія при броні: -91,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
721,02
Економія при броні: -31,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
711,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
735,25
Економія при броні: -49,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 35 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
753,18
Економія при броні: -67,14 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шевченка, 161
2.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Віснеурокс ЛФ розчин офтальмологічний стерильний флакон 10 мл №1
ООО С.А.Ф. ФАРМА