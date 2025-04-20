Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
207,00
Економія при броні: -26,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
169,70
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
199,57
Економія при броні: -12,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
156,79
Економія при броні: -12,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
207,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,45
Економія при броні: -8,57 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
207,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
168,90
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
3.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
196,84
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
141,24
Економія при броні: -6,02 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
207,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
163,94
Економія при броні: -7,72 грн
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
216,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
198,63
Економія при броні: -11,67 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
207,00
Економія при броні: -24,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
4.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
197,43
Економія при броні: -10,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
198,16
Економія при броні: -11,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Симчича Мирослава, 51
4.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
163,62
Економія при броні: -6,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
170,73
Економія при броні: -14,47 грн