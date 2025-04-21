Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,77
Економія при броні: -12,89 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,85
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,58
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,99
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,24
Економія при броні: -15,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,09
Економія при броні: -15,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,73
Економія при броні: -14,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, шосе Хмельницьке, 21
3.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,90
Економія при броні: -11,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. 600-Річчя / Келецька, 50/49
5.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,69
Економія при броні: -9,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 75
5.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,38
Економія при броні: -8,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Космонавтів, 36-А
5.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
24.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,81
Економія при броні: -10,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Костельна, 99
38.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,16
Економія при броні: -14,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Монастирище, вул. Соборна, 130
99.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,05
Економія при броні: -10,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 41
101.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,14
Економія при броні: -10,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, вул. Острозького, 14/1
108.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
170,16
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
109.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 16
110.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
169,05
Економія при броні: -10,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11
111.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
172,52
Економія при броні: -9,44 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Хмельницький, перех. Проскурівського Підпілля / Вайсера, 16/30
111.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,07
Економія при броні: -8,19 грн