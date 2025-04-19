Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Одеса
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,37
Економія при броні: -9,49 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,18
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,36
Економія при броні: -8,48 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,41
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,43
Економія при броні: -12,55 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Європейська, 48
3.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,84
Економія при броні: -12,96 грн