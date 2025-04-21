Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,89
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,48
Економія при броні: -16,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,45
Економія при броні: -12,57 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,68
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,55
Економія при броні: -14,67 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,43
Економія при броні: -10,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,44
Економія при броні: -13,56 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,41
Економія при броні: -16,53 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 35-Д/1
8.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,80
Економія при броні: -9,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
9.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,87
Економія при броні: -13,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
231,82
Економія при броні: -7,94 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
9.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,02
Економія при броні: -15,14 грн
В містах поряд
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/4
66.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Южне, просп. Миру, 19-Е
75.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
75.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Южне, просп. Миру, 13/5
75.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Южне, вул. Новобілярска, 22/1-Б
76.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma