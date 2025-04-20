Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,58
Економія при броні: -15,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,52
Економія при броні: -12,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,08
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,03
Економія при броні: -14,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
1.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,53
Економія при броні: -13,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Гайдамацька, 18
1.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,14
Економія при броні: -10,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
2.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
200,90
Економія при броні: -13,94 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
2.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,06
Економія при броні: -9,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,64
Економія при броні: -16,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Низинна, 2
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,85
Економія при броні: -8,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
3.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,61
Економія при броні: -12,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 70-В
3.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,59
Економія при броні: -10,71 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 43-А
4.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,95
Економія при броні: -13,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Наукова, 51
4.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,23
Економія при броні: -12,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
5.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,09
Економія при броні: -8,21 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,40
Економія при броні: -8,52 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
6.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,14
Економія при броні: -12,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 105
6.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,32
Економія при броні: -12,44 грн
В містах поряд
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Шевченка Тараса, 54
65.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,89
Економія при броні: -14,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Ринок, 27
65.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,18
Економія при броні: -12,30 грн