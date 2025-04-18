Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,59
Економія при броні: -12,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,10
Економія при броні: -16,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,28
Економія при броні: -14,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,96
Економія при броні: -10,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,20
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,99
Економія при броні: -11,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,73
Економія при броні: -16,85 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,01
Економія при броні: -11,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,92
Економія при броні: -16,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,86
Економія при броні: -14,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,80
Економія при броні: -13,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,12
Економія при броні: -12,24 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,23
Економія при броні: -14,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,70
Економія при броні: -10,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
2.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,00
Економія при броні: -10,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,13
Економія при броні: -8,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,25
Економія при броні: -14,37 грн