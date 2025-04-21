Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,77
Економія при броні: -12,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,10
Економія при броні: -11,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
231,75
Економія при броні: -7,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,03
Економія при броні: -12,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,52
Економія при броні: -10,64 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
155,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,25
Економія при броні: -8,37 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,61
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,29
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,31
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
155,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,31
Економія при броні: -13,43 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,17
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Зінченко Володимира, 1
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,16
Економія при броні: -14,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,88
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
5.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,70
Економія при броні: -10,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,41
Економія при броні: -12,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
6.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
234,11
Економія при броні: -10,23 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
6.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
155,00
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 5-А
7.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,28
Економія при броні: -14,40 грн