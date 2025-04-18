Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,95
Економія при броні: -9,78 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,17
Економія при броні: -11,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,03
Економія при броні: -12,15 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,51
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
3.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,64
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Європейська, 85
3.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma