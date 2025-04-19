Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,61
Економія при броні: -14,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,62
Економія при броні: -13,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
236,99
Економія при броні: -13,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
240,46
Економія при броні: -16,58 грн
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,40
Економія при броні: -11,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
196,75
Економія при броні: -9,79 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
233,80
Економія при броні: -9,92 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
155,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
170,29
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,22
Економія при броні: -8,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
194,76
Економія при броні: -7,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,06
Економія при броні: -11,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
4.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,25
Економія при броні: -14,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,20
Економія при броні: -8,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
5.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,70
Економія при броні: -8,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
5.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,64
Економія при броні: -14,76 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,67
Економія при броні: -15,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
235,13
Економія при броні: -11,25 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 3
5.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
237,62
Економія при броні: -13,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
6.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
239,04
Економія при броні: -15,16 грн