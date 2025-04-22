Зубна паста Президент дефенс (Toothpaste President defense)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
200,11
Економія при броні: -13,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
197,28
Економія при броні: -10,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
169,29
Економія при броні: -6,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
195,51
Економія при броні: -8,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
168,72
Економія при броні: -10,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
169,70
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
174,27
Економія при броні: -11,19 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
168,48
Економія при броні: -11,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
174,52
Економія при броні: -11,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
174,03
Економія при броні: -10,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
173,85
Економія при броні: -10,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
173,05
Економія при броні: -9,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
166,83
Економія при броні: -9,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
197,03
Економія при броні: -10,07 грн
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
37.1 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
238,59
Економія при броні: -14,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
173,70
Економія при броні: -10,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 7
64.6 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
195,19
Економія при броні: -8,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-А/1
64.9 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
231,89
Економія при броні: -8,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218-А
113.5 км
Зубна паста President Defense 75 мл №1
Betafarma
232,02
Економія при броні: -8,14 грн