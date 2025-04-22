Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
403,28
Економія при броні: -35,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
393,09
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
396,11
Економія при броні: -28,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
394,07
Економія при броні: -25,97 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
401,63
Економія при броні: -67,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
403,22
Економія при броні: -68,79 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн