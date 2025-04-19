Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 104 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
392,38
Економія при броні: -24,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
396,00
Економія при броні: -27,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
3.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, пл. Грецька, 3/4
3.6 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
400,99
Економія при броні: -57,21 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється за 16 хв
Одеса, просп. Українських Героїв, 3
3.7 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн