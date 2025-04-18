Харків (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
391,94
Економія при броні: -40,58 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
402,50
Економія при броні: -64,90 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
392,59
Економія при броні: -24,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
396,42
Економія при броні: -27,96 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 52 хв
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
392,18
Економія при броні: -56,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Карипазим порошок ліофілізований для пригот. розчину д/зовнішн застос. 400 ПЕ №1
Інститут Фармакохімії Іовела Кутателадзе
369,80 грн