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Вимірювач артеріального тиску Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Вимірювач артеріального тиску Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Вінниця
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Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Героїв Крут, 1
65.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Деражня, вул. Миру, 49
77.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Героя України Васильєва Дмитра, 3
106.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Трудова, 11/3
109.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 97
109.2 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 62
109.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
109.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 88
109.5 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
110.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, пров. Проскурівський, 1/1
110.2 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Залізняка, 8/3
110.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
110.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
110.5 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 11-А
111.2 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Подільська, 75
111.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 18
111.5 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 57
111.6 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
Забронювати
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 38
111.6 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
111.6 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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