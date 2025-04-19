Вимірювач артеріального тиску Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 410 аптеках у Одеса
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
В містах поряд
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
115.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Паркова, 4/1
160.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Огієнка Івана, 27
192.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3
192.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новий Буг, вул. Харчука, 5-А
192.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 42
229.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
230.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Широке, вул. Соборна, 92
236.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
252.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
252.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
253.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
255.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-Земляків, 40
257.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1