Вимірювач артеріального тиску Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні: -18,90 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні: -18,90 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -273,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -273,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -273,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -273,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, дорога Набережно-Рибальська, 3
3.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
3.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
4.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -273,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
4.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кочура Григорія, 4
4.4 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні: -18,90 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -188,80 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
5.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2659,80
Економія при броні: -539,98 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
5.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -188,80 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні: -18,90 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -188,80 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні: -425,60 грн
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
5.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
6.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні: -273,60 грн