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Вимірювач артеріального тиску Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Вимірювач артеріального тиску Пролайф (Blood pressure meter Prolife)
Чернігів
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Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
104.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 9
114.5 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1302,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1674,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-А
116.2 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
553,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1207,30
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1552,10
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2068,60
грн
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Вета
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
117.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
585,90
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1302,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2232,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2604,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 73
118.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні:
-18,90 грн
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
119.7 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні:
-18,90 грн
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-188,80 грн
1611,20
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кубанської України, 26
121.5 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні:
-18,90 грн
630,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
649,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні:
-18,90 грн
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-188,80 грн
1611,20
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
122.3 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
122.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні:
-18,90 грн
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-188,80 грн
1611,20
грн
Забронювати
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Рокосовського Маршала, 4
123.1 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
648,90
Економія при броні:
-18,90 грн
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA3 Backllight №1
2800,00
Економія при броні:
-425,60 грн
2374,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
Вимірювач артеріального тиску Prolife Professional №1
Wuxi Exanovo Medical Instrument
630,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic №1
Shenzhen Combei Technology
1400,00
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA2 Basic AD №1
1800,00
Економія при броні:
-273,60 грн
1526,40
грн
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Вимірювач артеріального тиску Prolife автоматичний PA5 Comfort №1
2400,00
грн
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