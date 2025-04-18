Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД