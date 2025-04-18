Київ
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)

Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 145 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,47 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,70 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,03 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,58 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,09 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,00 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,16 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,72 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,81 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,19 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,50 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,51 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,61 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
84,96 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
85,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,47 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,46 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,66 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,73 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,08 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 114
3.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,78 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,82 грн
Аптека 36,6
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3
3.8 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,49 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
3.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,48 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,97 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,20 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,52 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,58 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,19 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,28 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
4.0 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
72,20 грн
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