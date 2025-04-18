Київ
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)

Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота Др. Найс (Deodorant, mouthwash Dr.Nice)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 172 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,64 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,95 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,09 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,24 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,98 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,01 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,48 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,75 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,06 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 6 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,50 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,63 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,85 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,51 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,75 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,95 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,03 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,29 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,68 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,96 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,25 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,79 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,29 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,82 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,84 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,84 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,68 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,13 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,95 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,11 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,09 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,70 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,04 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,19 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,26 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,47 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,55 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,65 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,88 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,57 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,69 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,71 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,79 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,92 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,94 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,96 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,25 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE ромашка і календула 250 мл №1
Фарміс ЛТД
82,77 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,21 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE евкаліпт та шавлія 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,22 грн
Дезодорант-ополіскувач для порожнини рота DR.NICE чайне дерево 250 мл №1
Фарміс ЛТД
83,29 грн
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