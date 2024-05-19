Notty® таблетки, №45 - Київ (390816) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 37 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 33/35
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 55
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), таблетки (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 25-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 6-В
Аптека доброго дня
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Всього: таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 4-Д
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 7-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), таблетки (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здолбунівська, 7-Г