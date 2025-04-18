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Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)
Київ
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Доступно в 150 аптеках у Київ
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Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
705,19
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
744,88
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
744,88
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
854,47
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
802,50
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
848,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
726,51
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
830,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
843,05
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
752,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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