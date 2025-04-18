Київ
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)

Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 73 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
877,41 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
847,25 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
849,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
734,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
729,73 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
728,16 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
799,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
753,04 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
750,43 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
747,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
881,26 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
772,21 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
716,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
2.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
883,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
2.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
849,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
846,26 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
2.4 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
749,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
880,76 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
710,15 грн
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