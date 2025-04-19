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Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)
Дніпро
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Доступно в 51 аптеках у Дніпро
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Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 21
4.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
735,46
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
772,86
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-А
5.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
759,32
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
6.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
757,17
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Зоряний, 1-А
6.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
881,98
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
753,84
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
757,65
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
759,81
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
6.6 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
760,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 105
6.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
775,71
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
771,30
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
830,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
8.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
733,85
грн
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