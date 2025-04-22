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Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри Ля рош позе (Hydraphase Intense Riche moisturizing face cream for dry and sensitive skin La Roche-Posay)
Чернігів
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Доступно в 5 аптеках у Чернігів
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
850,89
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
851,23
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
844,55
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
702,84
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Мена, вул. Героїв АТО, 5
63.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
66.2 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
705,81
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Десна, вул. Довженка Олександра, 44-А/4-Г
72.6 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
851,85
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Димер, вул. Соборна, 11
104.7 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старі Петрівці, вул. Князя Святослава, 167-А
112.4 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 111
113.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
915,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 13
114.3 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
883,17
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
845,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 1
114.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
844,92
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16
114.8 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
841,90
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
826,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
825,10
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
115.1 км
Гідрафаз Інтенс Ріш зволожуючий крем для обличчя для сухої та чутливої шкіри тм "La Roche Posay" туба 50 мл №1
Cosmetic Active Internationale
729,29
грн
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