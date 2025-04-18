Інтимний гель-змазка Класичний (Intimate lubricating gel Classical)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,82
Економія при броні: -20,50 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,82
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,22
Економія при броні: -17,90 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
333,22
Економія при броні: -17,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,16
Економія при броні: -22,84 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,16
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,40
Економія при броні: -15,08 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,40
Економія при броні: -15,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,53
Економія при броні: -15,21 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,53
Економія при броні: -15,21 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
326,62
Економія при броні: -12,20 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,55
Економія при броні: -12,23 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,64
Економія при броні: -14,32 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,64
Економія при броні: -14,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,60
Економія при броні: -20,28 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,60
Економія при броні: -20,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,51
Економія при броні: -14,19 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,51
Економія при броні: -14,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,04
Економія при броні: -11,72 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,04
Економія при броні: -11,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,14
Економія при броні: -11,82 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,14
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,97
Економія при броні: -15,65 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,97
Економія при броні: -15,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,09
Економія при броні: -23,67 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
339,05
Економія при броні: -23,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,00
Економія при броні: -15,68 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,00
Економія при броні: -15,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,91
Економія при броні: -22,59 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
292,00
Економія при броні: -20,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,42
Економія при броні: -21,10 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,42
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,98
Економія при броні: -19,56 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,93
Економія при броні: -19,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,55
Економія при броні: -17,23 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,55
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,53
Економія при броні: -20,21 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,53
Економія при броні: -20,21 грн