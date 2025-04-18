Інтимний гель-змазка Класичний (Intimate lubricating gel Classical)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 88 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,43
Економія при броні: -12,56 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,43
Економія при броні: -12,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,60
Економія при броні: -13,73 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,76
Економія при броні: -13,74 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,03
Економія при броні: -13,16 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,19
Економія при броні: -13,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,22
Економія при броні: -15,90 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,22
Економія при броні: -15,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
333,35
Економія при броні: -18,48 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,35
Економія при броні: -18,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,30
Економія при броні: -14,28 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,30
Економія при броні: -14,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,43
Економія при броні: -17,11 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,43
Економія при броні: -17,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,88
Економія при броні: -13,56 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,88
Економія при броні: -13,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,68
Економія при броні: -20,26 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,63
Економія при броні: -20,31 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,29
Економія при броні: -23,42 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,29
Економія при броні: -23,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,64
Економія при броні: -21,77 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,80
Економія при броні: -21,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,10
Економія при броні: -20,78 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,10
Економія при броні: -20,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,13
Економія при броні: -23,11 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,13
Економія при броні: -23,11 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
333,95
Економія при броні: -19,08 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
334,11
Економія при броні: -19,09 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,84
Економія при броні: -17,97 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,84
Економія при броні: -17,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,14
Економія при броні: -11,82 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,14
Економія при броні: -11,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 27
4.4 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,98
Економія при броні: -16,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,60
Економія при броні: -20,73 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,60
Економія при броні: -20,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
339,02
Економія при броні: -23,70 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
339,02
Економія при броні: -23,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
339,02
Економія при броні: -23,70 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
339,02
Економія при броні: -23,70 грн