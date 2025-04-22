Інтимний гель-змазка Класичний (Intimate lubricating gel Classical)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Чернігів
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,75
Економія при броні: -15,43 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,75
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,64
Економія при броні: -12,32 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,64
Економія при броні: -12,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
327,61
Економія при броні: -12,29 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
327,61
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
334,30
Економія при броні: -18,98 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
334,30
Економія при броні: -18,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,72
Економія при броні: -13,40 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
328,72
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,14
Економія при броні: -20,82 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,14
Економія при броні: -20,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,59
Економія при броні: -18,17 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,59
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
328,64
Економія при броні: -14,22 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
329,58
Економія при броні: -14,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
333,66
Економія при броні: -18,34 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
333,66
Економія при броні: -18,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,82
Економія при броні: -20,50 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,82
Економія при броні: -20,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,75
Економія при броні: -15,43 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
330,75
Економія при броні: -15,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
329,40
Економія при броні: -14,98 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
330,34
Економія при броні: -15,02 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
338,89
Економія при броні: -23,57 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
338,89
Економія при броні: -23,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,79
Економія при броні: -20,47 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,79
Економія при броні: -20,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,16
Економія при броні: -15,84 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,16
Економія при броні: -15,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
336,58
Економія при броні: -21,26 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
336,58
Економія при броні: -21,26 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
337,18
Економія при броні: -21,86 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
337,18
Економія при броні: -21,86 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
332,36
Економія при броні: -17,04 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
332,36
Економія при броні: -17,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
335,72
Економія при броні: -20,40 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
335,72
Економія при броні: -20,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Ylang-Ylang 200 мл №1
ЛекоПро
331,16
Економія при броні: -15,84 грн
Інтимний гель-змазка "Класичний" Dolphi Aloe Vera 200 мл №1
ЛекоПро
331,16
Економія при броні: -15,84 грн