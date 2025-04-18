Київ
Гель-смазка Дюрекс плей сенсуал (Durex Play Sensual lubricant gel)

Гель-смазка Дюрекс плей сенсуал (Durex Play Sensual lubricant gel)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 326 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
236,88 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
236,29 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
308,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
236,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
235,74 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 7 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
234,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
235,97 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
236,52 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
236,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
235,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
235,88 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
340,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
236,94 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
343,35 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
234,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
343,19 грн
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