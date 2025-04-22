Гель-смазка Дюрекс плей сенсуал (Durex Play Sensual lubricant gel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 78 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Play Sensual (з Іланг Ілангом) 200 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
373,80 грн