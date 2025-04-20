Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 170 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
332,56
Економія при броні: -64,46 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
326,58
Економія при броні: -15,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
322,95
Економія при броні: -86,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
329,88
Економія при броні: -108,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,28
Економія при броні: -63,03 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
321,74
Економія при броні: -53,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
322,51
Економія при броні: -54,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
353,83
Економія при броні: -90,91 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
327,37
Економія при броні: -59,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн