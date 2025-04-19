Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 141 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
345,75
Економія при броні: -21,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
341,58
Економія при броні: -11,23 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
324,64
Економія при броні: -81,02 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,09
Економія при броні: -89,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
322,55
Економія при броні: -22,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
345,57
Економія при броні: -101,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
327,99
Економія при броні: -83,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
326,89
Економія при броні: -17,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
327,39
Економія при броні: -55,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
324,45
Економія при броні: -24,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
326,88
Економія при броні: -109,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
332,15
Економія при броні: -59,99 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
328,88
Економія при броні: -111,63 грн