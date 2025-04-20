Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,15
Економія при броні: -94,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
327,14
Економія при броні: -91,14 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
327,88
Економія при броні: -91,44 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)