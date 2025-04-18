Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 367 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,69
Економія при броні: -113,68 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
329,12
Економія при броні: -85,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,87
Економія при броні: -87,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
326,33
Економія при броні: -108,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
325,32
Економія при броні: -108,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
321,45
Економія при броні: -11,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
324,45
Економія при броні: -82,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
330,31
Економія при броні: -87,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
324,32
Економія при броні: -81,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
321,89
Економія при броні: -79,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
321,98
Економія при броні: -104,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
325,76
Економія при броні: -82,17 грн