Гель-змазка Дюрекс ріал філ (Gel-lubricant Durex real feel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 56 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,22
Економія при броні: -113,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
332,18
Економія при броні: -88,25 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
327,47
Економія при броні: -110,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
322,17
Економія при броні: -104,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,28
Економія при броні: -113,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
324,54
Економія при броні: -81,43 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
333,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
331,19
Економія при броні: -88,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Інтимний гель-змазка Durex® Real Feel 50 мл №1
Реккітт Бенкізер Хелскер (ЮКей)
322,95
Економія при броні: -105,70 грн