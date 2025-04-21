Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 43 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро