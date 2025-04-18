Київ (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
5.1 км
ЗАСІБ ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ АНТИСЕПТИЧНИЙ "ДІАЗЕЛ" 10 мл №1
ЛекоПро