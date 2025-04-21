Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Вінниця
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
3.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
3.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
4.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -208,10 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
4.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
4.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
5.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
5.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Юності, 51
6.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -208,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 106-А
6.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Літин, вул. Соборна, 36
31.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -208,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
40.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -0,05 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -171,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -171,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8
113.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -171,10 грн