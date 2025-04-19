Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -101,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
752,84
Економія при броні: -27,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
767,35
Економія при броні: -41,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -101,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
4.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
872,02
Економія при броні: -32,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
6.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
766,47
Економія при броні: -41,11 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -101,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
894,64
Економія при броні: -50,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
153.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
778,86
Економія при броні: -53,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
261.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -101,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
318.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
328.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -67,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
346.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
346.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
346.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
346.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
347.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.