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Дуоцист (Duocyst)
Дуоцист (Duocyst)
Миколаїв
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Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
99.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
720,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
107.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
901,90
Економія при броні:
-62,12 грн
839,78
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
107.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні:
-206,10 грн
577,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
108.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
760,13
Економія при броні:
-34,77 грн
725,36
грн
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Меліса
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
109.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
712,00
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
109.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
759,03
Економія при броні:
-33,67 грн
725,36
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
111.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні:
-206,10 грн
577,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
112.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
766,91
Економія при броні:
-41,55 грн
725,36
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Княза Мудрого Ярослава, 22
113.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні:
-206,10 грн
577,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
125.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
887,69
Економія при броні:
-43,93 грн
843,76
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
154.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні:
-206,10 грн
577,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
163.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
771,35
Економія при броні:
-45,99 грн
725,36
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
256.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
259.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
278.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні:
-195,60 грн
587,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
278.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні:
-81,60 грн
587,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
278.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні:
-0,10 грн
785,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
280.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні:
-14,65 грн
587,90
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
284.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні:
-14,65 грн
587,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
284.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні:
-14,65 грн
587,90
грн
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