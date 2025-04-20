Львів (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Львів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
3.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 114
3.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 57
4.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
5.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 103
5.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 364
5.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 64
6.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
752,98
Економія при броні: -27,62 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дубляни, вул. Коцюбинського, 6
8.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
908,85
Економія при броні: -62,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Запорізька, 12
24.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -25,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Стуса Василя, 19
64.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Мазепи, 11
68.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52-А
78.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Стефаника, 5
85.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Козова, вул. Зелена, 13-А
92.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -101,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сколе, вул. Галицького Данила, 7
96.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні: -36,85 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Європейська, 1
113.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -52,60 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 2/4
113.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -153,60 грн