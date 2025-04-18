Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
2.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
887,57
Економія при броні: -40,92 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -0,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
131.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 72
132.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
156.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -57,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
166.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
171.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
705,15
Економія при броні: -0,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
197.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
197.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
198.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
198.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
198.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
201.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
201.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
201.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
202.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
202.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
202.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
203.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
203.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -75,00 грн