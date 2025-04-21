Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Кривий Ріг
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
129.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -195,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
130.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
132.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
133.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
136.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
136.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
136.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
137.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
139.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -195,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
140.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
142.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
184.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
196.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -208,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
233.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
777,92
Економія при броні: -52,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
246.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
255.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
890,08
Економія при броні: -50,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
255.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
256.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
766,40
Економія при броні: -41,04 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
256.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.