Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -195,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
7.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -195,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
8.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
602,55
Економія при броні: -14,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
8.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Яскрава, 19
10.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
669,50
Економія при броні: -81,60 грн
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
71.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
129.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
238.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні: -208,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
240.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні: -105,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
355.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
768,88
Економія при броні: -43,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
377.6 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Канатна, 72
386.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
894,98
Економія при броні: -55,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
386.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні: -206,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
387.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
754,88
Економія при броні: -29,52 грн
Меліса
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
388.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.