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Дуоцист (Duocyst)
Дуоцист (Duocyst)
Чернігів
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
783,50
Економія при броні:
-206,10 грн
577,40
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
129.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
894,64
Економія при броні:
-47,99 грн
846,65
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Вітрука, 13
228.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
234.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні:
-0,10 грн
785,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 3
255.0 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
297.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні:
-0,05 грн
614,20
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
319.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
319.4 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
319.7 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
319.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні:
-36,85 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
319.9 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні:
-36,85 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 23
322.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
323.1 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні:
-36,85 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
323.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Зодчих, 9
323.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні:
-208,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 52
324.2 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні:
-36,85 грн
577,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 107
324.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
682,50
Економія при броні:
-105,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 111
324.3 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
614,25
Економія при броні:
-36,85 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
324.5 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні:
-208,10 грн
577,40
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Юності, 51
324.8 км
ДуоЦист №1
IDI Farmaceutici S.r.l.
785,50
Економія при броні:
-208,10 грн
577,40
грн
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