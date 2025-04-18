Інтимний гель-змазка Ультра комфорт (Intimate lubricating gel Ultra comfort)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 135 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
187,90
Економія при броні: -36,17 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,57
Економія при броні: -23,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,09
Економія при броні: -26,36 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
190,12
Економія при броні: -50,65 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
191,14
Економія при броні: -51,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,88
Економія при броні: -31,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
190,81
Економія при броні: -33,16 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
187,84
Економія при броні: -27,91 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
192,65
Економія при броні: -32,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
193,97
Економія при броні: -33,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
193,03
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
192,92
Економія при броні: -28,34 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
193,95
Економія при броні: -46,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
191,48
Економія при броні: -26,63 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
190,85
Економія при броні: -43,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
187,78
Економія при броні: -39,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро