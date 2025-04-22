Інтимний гель-змазка Ультра комфорт (Intimate lubricating gel Ultra comfort)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
189,85
Економія при броні: -40,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,07
Економія при броні: -7,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,05
Економія при броні: -38,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
190,94
Економія при броні: -40,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,68
Економія при броні: -38,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,24
Економія при броні: -31,99 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
191,52
Економія при броні: -10,82 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
192,76
Економія при броні: -41,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
189,85
Економія при броні: -32,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро
188,67
Економія при броні: -37,43 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Інтимний гель-змазка Ultra Comfort з ефектом надзволоження Dolphi 50 мл №1
ЛекоПро