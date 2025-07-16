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Колготки антиварикозні Тіана 140 (Anti-varicose tights Tiana 140)
Колготки антиварикозні Тіана 140 (Anti-varicose tights Tiana 140)
Запоріжжя
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Доступно в 2 аптеках у Запоріжжя
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
732,17
Економія при броні:
-47,61 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
10.0 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
875,75
Економія при броні:
-120,08 грн
755,67
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
151.3 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
734,99
Економія при броні:
-50,43 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
247.2 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
731,07
Економія при броні:
-46,51 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
247.3 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
717,31
Економія при броні:
-32,75 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
247.5 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
711,46
Економія при броні:
-26,90 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
255.8 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
724,05
Економія при броні:
-39,49 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
258.1 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
712,08
Економія при броні:
-27,52 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
261.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
729,42
Економія при броні:
-44,86 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 2
273.2 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
710,70
Економія при броні:
-26,14 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
286.1 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
798,91
Економія при броні:
-39,82 грн
759,09
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
288.4 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
718,82
Економія при броні:
-34,26 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
291.9 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
802,09
Економія при броні:
-48,97 грн
753,12
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Харківська, 12
340.1 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
718,75
Економія при броні:
-34,19 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
340.9 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
723,29
Економія при броні:
-38,73 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
341.1 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
732,31
Економія при броні:
-47,75 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
342.2 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
788,30
Економія при броні:
-29,21 грн
759,09
грн
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КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 5 №1
Calzificio Zeta
820,44
Економія при броні:
-30,41 грн
790,03
грн
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Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
419.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
730,66
Економія при броні:
-46,10 грн
684,56
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
427.2 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
710,29
Економія при броні:
-25,73 грн
684,56
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
434.9 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
784,91
Економія при броні:
-31,79 грн
753,12
грн
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