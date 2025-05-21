Колготки антиварикозні Тіана 140 (Anti-varicose tights Tiana 140)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
721,44
Економія при броні: -36,88 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 33-А
7.2 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
720,61
Економія при броні: -36,05 грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
35.9 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
727,22
Економія при броні: -42,66 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
35.9 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
710,91
Економія при броні: -26,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Богодухів, пл. Незалежності, 18
55.0 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
711,46
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
102.5 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
723,50
Економія при броні: -38,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
143.3 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
732,79
Економія при броні: -48,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
143.5 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
711,25
Економія при броні: -26,69 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
143.6 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
719,79
Економія при броні: -35,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
144.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
788,15
Економія при броні: -29,06 грн
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 5 №1
Calzificio Zeta
820,28
Економія при броні: -30,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
253.9 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
713,80
Економія при броні: -29,24 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
255.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
715,31
Економія при броні: -30,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 68/32
256.6 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
869,04
Економія при броні: -113,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шостка, вул. Свободи, 22
285.1 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
785,44
Економія при броні: -32,32 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
305.5 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
802,42
Економія при броні: -43,33 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 207/2
306.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
732,31
Економія при броні: -47,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Онопрієнко, 2
309.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
788,16
Економія при броні: -35,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
317.2 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
729,14
Економія при броні: -44,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Б
329.7 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
723,50
Економія при броні: -38,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
342.0 км
КОЛГОТИ АНТИВАРИКОЗНІ КОМПРЕСІЙНІ ТІАНА 140 розмір 4 №1
Calzificio Zeta
732,58
Економія при броні: -48,02 грн